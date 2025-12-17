Lee Jae Myung appelle à une société plus solidaire

Photo : YONHAP News

La cérémonie d’invitation pour le don et le partage 2025 s’est tenue aujourd’hui au Bureau présidentiel de Yongsan. Le chef de l’Etat et son épouse ont reçu des représentants de plusieurs associations caritatives, dont l’Armée du Salut, Good Neighbors, la Korean National Tuberculosis Association (KNTA) et la Croix-Rouge de la République de Corée, ainsi que des donateurs et des enfants bénéficiaires du soutien.Dans son discours d’ouverture, Lee Jae Myung a fait référence au conte « La Petite Fille aux allumettes », indiquant qu’à la relecture de cette œuvre, il avait été marqué par la cruauté de son dénouement. Il a exprimé le souhait que la société ne soit pas marquée par une telle réalité, soulignant que celle-ci évoluait dans un sens plus solidaire grâce à la mobilisation des personnes présentes.Le président de la République a rappelé que la responsabilité première des pouvoirs publics était d’assurer un niveau minimal de protection sociale, tout en reconnaissant les limites actuelles du système. Il a salué l’engagement des acteurs du don et du partage dans l’atténuation des difficultés liées à la précarité.