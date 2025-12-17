Aller au menu Aller à la page

Politique

Wi Sung-lac est arrivé à Washington pour le suivi du sommet bilatéral

Write: 2025-12-17 08:15:10Update: 2025-12-17 08:46:09

Wi Sung-lac est arrivé à Washington pour le suivi du sommet bilatéral

Photo : YONHAP News

Arrivé à Washington, mardi, afin de discuter des mesures de suivi du sommet entre la Corée du Sud et les Etats-Unis, le conseiller présidentiel à la sécurité nationale a estimé que des discussions directes de haut rang permettraient d’accélérer plusieurs dossiers stratégiques.

Aux journalistes qui l’attendaient à l’aéroport, Wi Sung-lac a expliqué que l’implication directe du Bureau présidentiel et de la Maison Blanche favoriserait des avancées plus rapides sur les questions de sécurité.

Les entretiens programmés doivent porter sur plusieurs points clés de l’accord bilatéral, notamment la construction de sous-marins à propulsion nucléaire et l’enrichissement d'uranium. Des rencontres avec le secrétaire d'Etat et conseiller à la sécurité nationale, Marco Rubio, et avec le secrétaire à l’Énergie Chris Wright, chargé des questions nucléaires, sont également prévues.
