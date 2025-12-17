K-pop : le ministère de la Culture expose son plan d’amélioration des lieux de concerts

Photo : YONHAP News

Le ministre de la Culture a présenté, mardi, un plan de travail visant à améliorer les infrastructures de concerts afin de soutenir le développement de la K-pop à l’échelle mondiale.Lors de son compte-rendu au président de la République, Chae Hwi-young a indiqué qu’à long terme l’exécutif prévoyait la construction d’un nouveau stade couvert de type dôme, d’une capacité de 50 000 places. Ce projet s’inscrit dans une stratégie plus large visant à renforcer l’écosystème des spectacles.A moyen terme, plusieurs collectivités locales, dont Séoul et Goyang, au nord de la capitale, prévoient la construction de salles de type aréna. Ces équipements doivent contribuer à pallier le manque d'infrastructures adaptées aux shows de grande ampleur.Dès l'an prochain, le ministère prévoit d’utiliser des installations sportives régionales comme lieux de concert et plusieurs arénas actuellement en construction pourraient être achevées entre 2027 et 2028.Par ailleurs, Chae Hwi-young est également revenu sur d’autres projets, notamment celui pour revitaliser l’industrie cinématographique et celui pour faire du Musée national de Corée l’un des trois meilleurs musées du monde.