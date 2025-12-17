Lee Jae Myung préside une nouvelle journée de présentations ministérielles

Photo : YONHAP News

Une quatrième journée de présentations des actions des ministères et des institutions publiques se déroule ce mercredi. Les ministères du Commerce et de l’Industrie, de la Propriété intellectuelle, des PME et des Start-up, du Climat, de l’Energie et de l’Environnement ainsi que de l’Intérieur et de la Sécurité doivent exposer leurs actions en cours et leurs principaux chantiers pour 2026 devant le président de la République.N’ayant programmé aucun autre engagement à son agenda aujourd’hui, Lee Jae Myung devrait être briefé tout au long de la journée.Les dossiers liés à l’intelligence artificielle et à la transition énergétique devraient être largement abordés par les ministères chargés du commerce, des PME ou encore de l’énergie. De leur côté, celui de l’Intérieur et la Police nationale devraient proposer des mesures en lien avec la création de l’Agence d’investigation sur les crimes graves au sein du ministère, ainsi qu’avec l’élargissement des domaines d’enquête de la police, prévus après le démantèlement du Parquet national.L’exposé sera suivi d’un débat libre, au cours duquel le chef de l’Etat devrait adresser des questions ou formuler des recommandations aux responsables des ministères et des organismes publics. Cette séance, comme les précédentes, sera diffusée en direct.