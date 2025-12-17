Aller au menu Aller à la page

Culture

Write: 2025-12-17 09:02:06Update: 2025-12-17 09:35:23

Oscar 2026 : « No Other Choice » présélectionné dans la catégorie du meilleur film international

Photo : YONHAP News

Le film « No Other Choice » du réalisateur Park Chan-wook a été retenu dans la liste restreinte des candidats à l’Oscar 2026 du meilleur film international.

Selon la liste publiée mardi par l’Academy of Motion Picture Arts and Sciences, le long-métrage figure parmi les 15 présélectionnés dans cette catégorie en compagnie d’« Un simple accident » de Jafar Panahi pour la France, de « Valeur sentimentale » du Norvégien Joachim Trier et de « L’Agent secret » du Brésilien Kleber Mendonça Filho.

« No Other Choice » est une adaptation du roman « The Ax », ou « Le Couperet », de l’Américain Donald Westlaken. Le personnage principal, un père de famille au chômage, est interprété par Lee Byung-hun.

Dans la catégorie de la meilleure chanson originale, le titre « Golden », issu du film d’animation de Netflix « KPop Demon Hunters », a également été présélectionné.

Les nominations finales seront annoncées le 22 janvier. La cérémonie de remise des prix se tiendra le 15 mars prochain.
