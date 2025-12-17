Aller au menu Aller à la page

Culture

Countdown Show Light Now 2026 : un compte à rebours du Nouvel an inédit à Myeongdong

Write: 2025-12-17 09:25:04Update: 2025-12-17 21:08:19

Photo : YONHAP News

Le grand spectacle du compte à rebours du Nouvel an se tiendra le 31 décembre à Myeongdong, dans le centre de Séoul, ont annoncé les autorités de l’arrondissement de Jung-gu. Intitulé « Countdown Show Light Now 2026 », il débutera à 23h autour de l’écran géant du grand magasin Shinsegae.

C'est la première célébration officielle de grande ampleur réalisée dans ce quartier commercial pour le passage à la nouvelle année. Le district entend transformer la zone en « Myeongdong Square », un espace urbain lumineux inspiré de Times Square à New York. Un millier de spectateurs seront admis sur place par tirage au sort.

Le programme comprendra un spectacle d’images numériques, des performances de K-pop et un feu d’artifice. La soirée, organisée par la KBS, sera animée par l’humoriste Kim Won-hoon et la présentatrice Jung Eun-hye. Il sera retransmis en direct sur KBS 1TV et sur YouTube dans 117 pays.
