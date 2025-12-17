14e anniversaire de la mort de Kim Jong-il : Kim Jong-un se rend au Palais du Soleil

Photo : YONHAP News

Ce mercredi marque le 14e anniversaire du décès de l'ancien dirigeant nord-coréen Kim Jong-il. Pour le commémorer, son fils s'est rendu à minuit au Palais du Soleil Kumsusan, à Pyongyang, où repose sa dépouille.Selon l'agence de presse officielle du régime, Kim Jong-un s'est recueilli en mémoire de son père, lui souhaitant une vie éternelle. Il était accompagné de hauts responsables du Parti des travailleurs, du ministère de la Défense ainsi que de commandants de l'Armée populaire de Corée. Des fleurs ont été déposées devant la statue du défunt, mais aussi devant celle de son père et fondateur du régime, Kim Il-sung. Un « hommage solennel » leur a également été rendu.La KCNA a indiqué que tous les participants s'étaient fermement engagés à « suivre, avec une loyauté unie, les idées et les orientations de Kim Jong-un, qui ouvre un nouveau chapitre de prospérité nationale en faisant rayonner les exploits patriotiques de Kim Jong-il ».