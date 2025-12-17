Korea Grand Sale 2026 : participation record de 1 750 entreprises

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud lance, aujourd'hui, l’édition 2026 du « Korea Grand Sale », une grande promotion touristique destinée aux visiteurs étrangers. Débutée plus tôt que les années précédentes, sa durée a également été prolongée, passant de 45 à 68 jours, afin d’attirer le plus grand nombre de personnes.Organisé conjointement par le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme et la Fondation pour l’Année de la Visite de la Corée, le festival vise à stimuler le tourisme et la consommation pendant la basse saison. Lancé en 2011, il est devenu un moment incontournable du shopping touristique du pays.Cette année, environ 1 750 entreprises participent à l’opération, un record. Des acteurs des secteurs de l’aérien, de l’hébergement, du commerce, de la restauration et des loisirs proposent des réductions et des offres spéciales. Le programme inclut aussi des activités expérientielles autour des contenus culturels coréens, comme la cuisine de plats traditionnels, l’apprentissage de chorégraphies de K-pop et des visites de chaînes de télévision.