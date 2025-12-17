Hyundai Steel et Posco s’associent pour construire une aciérie aux Etats-Unis

Photo : YONHAP News

Les deux plus grands sidérurgistes sud-coréens investissent conjointement dans la construction d’une nouvelle usine aux Etats-Unis. Hyundai Steel a annoncé, mardi, un plan d’investissement de 5,8 milliards de dollars pour cette nouvelle aciérie d’une capacité de production annuelle de 2,7 millions de tonnes, qui sera implantée dans l’Etat de Louisiane. Le même jour, Posco a officialisé sa participation au projet.Le coût du projet sera financé à parts égales par des fonds propres et des emprunts externes, à hauteur de 2,9 milliards de dollars chacun. Dans le détail, Hyundai Steel prendra une participation de 50 % dans le capital en investissant 1,46 milliard de dollars. Les constructeurs automobiles Hyundai Motor et Kia acquerront chacun 15 % des parts, pour un montant respectif de 440 millions de dollars, tandis que Posco détiendra les 20 % restants, soit un investissement de 580 millions de dollars.Le groupe Hyundai Motor avait annoncé en mars dernier son projet de construction d’une usine sidérurgique aux Etats-Unis, qui devrait entrer en service en 2029 afin d'approvisionner son site Metaplant America (HMGMA), dans l’Etat de Géorgie. Le mois suivant, Posco avait fait part de son intention de rejoindre le projet par le biais d’une prise de participation.