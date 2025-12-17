Aller au menu Aller à la page

Recherche

Korean
Recherche

Français

About KBS Go to KBS
Go Top

Science

Premier lancement commercial d’un lanceur spatial privé sud-coréen

Write: 2025-12-17 12:42:03Update: 2025-12-17 13:49:46

Premier lancement commercial d’un lanceur spatial privé sud-coréen

Photo : YONHAP News

Au Brésil, à 15h45 heure locale, l’entreprise sud-coréenne privée Innospace procèdera au lancement de la fusée « HANBIT-Nano » depuis le Centre spatial d’Alcântara.

Baptisée « Spaceward », la mission a pour objectif de placer en orbite, à une altitude de 300 kilomètres, des charges utiles appartenant au Brésil et à l’Inde, dont cinq petits satellites et trois dispositifs expérimentaux non séparables. Leur masse totale s’élève à 18 kilogrammes. Une maquette de canette en aluminium, fournie par une société sud-coréenne de boissons alcoolisées est également embarquée.

Grâce à cette opération, Innospace deviendra le premier acteur privé sud-coréen à placer des satellites de clients en orbite basse terrestre. Le lanceur « HANBIT-Nano » est un véhicule spatial à deux étages, long de 21,8 mètres pour un diamètre de 1,4 mètre, conçu pour placer une charge utile de 90 kilogrammes sur une orbite héliosynchrone à 500 kilomètres d’altitude.
Liste

Contenus recommandés

Close

Notre site utilise des cookies et d'autres techniques pour offrir une meilleure qualité de services. En continuant à visiter le site, vous acceptez l'usage de ces techniques et notre politique. Voir en détail >