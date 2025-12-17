Premier lancement commercial d’un lanceur spatial privé sud-coréen

Photo : YONHAP News

Au Brésil, à 15h45 heure locale, l’entreprise sud-coréenne privée Innospace procèdera au lancement de la fusée « HANBIT-Nano » depuis le Centre spatial d’Alcântara.Baptisée « Spaceward », la mission a pour objectif de placer en orbite, à une altitude de 300 kilomètres, des charges utiles appartenant au Brésil et à l’Inde, dont cinq petits satellites et trois dispositifs expérimentaux non séparables. Leur masse totale s’élève à 18 kilogrammes. Une maquette de canette en aluminium, fournie par une société sud-coréenne de boissons alcoolisées est également embarquée.Grâce à cette opération, Innospace deviendra le premier acteur privé sud-coréen à placer des satellites de clients en orbite basse terrestre. Le lanceur « HANBIT-Nano » est un véhicule spatial à deux étages, long de 21,8 mètres pour un diamètre de 1,4 mètre, conçu pour placer une charge utile de 90 kilogrammes sur une orbite héliosynchrone à 500 kilomètres d’altitude.