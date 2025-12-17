Tracts anti-Pyongyang : une reprise décidée en octobre 2023

Photo : YONHAP News

Une enquête interne menée au sein des autorités militaires a révélé que le gouvernement de Yoon Suk Yeol avait décidé de reprendre les envois par l’armée de tracts anti-Corée du Nord environ un an avant sa proclamation de la loi martiale, le 3 décembre 2024. Selon le bureau de la députée du Minjoo, Choo Mi-ae, le ministère de la Défense a récemment confirmé ces faits après avoir interrogé des responsables du Groupe d’opérations psychologiques de la défense (DPO) et de l’état-major interarmées (JCS).Cette décision aurait été prise lors d’une réunion du Conseil de sécurité nationale (NSC), tenue le 12 octobre 2023, en présence notamment du ministre de la Défense, de celui de la Réunification et du chef du Service national du renseignement (NIS). Par la suite, le DPO aurait procédé à 23 opérations d’envoi en direction de grandes villes et d’installations militaires en Corée du Nord, dont Pyongyang et Wonsan, entre février et novembre 2024. Après chaque opération, toutes les traces auraient été systématiquement effacées.Le régime de Kim Jong-un a réagi à plusieurs reprises l’an dernier en envoyant vers le Sud des ballons lestés de déchets. Ces actions ont ensuite servi de prétexte au gouvernement de Yoon Suk Yeol pour intensifier les tensions, notamment à travers la reprise de la propagande par haut-parleurs le long de la frontière intercoréenne et la suspension totale de l’accord militaire intercoréen signé en 2018.Pour rappel, les envois de tracts vers le Nord avaient été interrompus en 2017 sous l’administration de Moon Jae-in, prédécesseur de Yoon Suk Yeol. Une loi interdisant ces pratiques avait ensuite été adoptée en décembre 2020, avant d’être jugée contraire à la Constitution par la Cour constitutionnelle en septembre 2023, au motif qu’elle portait une atteinte excessive à la liberté d’expression.