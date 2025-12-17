Le CNU exprime son opposition au projet de loi sur la DMZ

Photo : YONHAP News

Dans une déclaration publiée aujourd’hui, le Commandement des Nations unies en Corée (CNU) a affirmé que la gestion civile dans la DMZ située au sud de la ligne de démarcation militaire (MDL) relève de la responsabilité de son commandant.S’appuyant sur l’article 1, paragraphe 9, de l’accord d’armistice, il a précisé que « nul militaire ni civil ne peut pénétrer dans la zone démilitarisée, à l’exception des personnes impliquées dans l’exécution de l’administration civile et des activités de secours, ainsi que de celles ayant obtenu une autorisation spécifique de la commission militaire d’armistice ».Actuellement, l’accès à cette zone est entièrement contrôlé par l’organe onusien sur la base de l’accord d’armistice. Des députés sud-coréens estiment toutefois que ce dernier, défini dans son préambule comme ayant un caractère « militaire », ne saurait justifier un contrôle étendu aux activités civiles. Ils ont ainsi déposé un projet de loi intitulé « Loi sur l’utilisation pacifique de la DMZ », visant à permettre à Séoul d’autoriser l’accès à des fins non militaires.Le CNU a fait part de son opposition à ce texte, affirmant que, conformément aux dispositions de l’armistice, la compétence en matière de contrôle des accès lui revient exclusivement, indépendamment de l’objectif de l’entrée.