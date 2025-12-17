Corée du Nord : Kim Ju-ae en tête de cortège aux côtés de son père

Photo : YONHAP News

Dans un article publié hier par l’Agence centrale de presse nord-coréenne (KCNA) sur la participation de Kim Jong-un à une cérémonie d’inauguration d’usines locales, sa fille Kim Ju-ae est une nouvelle fois apparue au premier plan.L’événement, organisé le 15 décembre, portait sur l’achèvement et la mise en service d’installations industrielles construites dans le cadre de la politique prioritaire dite du « développement régional 20×10 ». Le dirigeant nord-coréen y assistait aux côtés de son épouse, Ri Sol-ju, et de leur fille. C'est leur première apparition commune depuis l’inauguration de la zone touristique côtière de Wonsan-Kalma en juin dernier.Les images montrent notamment Kim Ju-ae marchant en tête, devant son père. Une telle configuration, où une autre personne précède le dirigeant suprême, demeure extrêmement rare dans les médias du pays communiste.