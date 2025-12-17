Bourse : le KOSPI rebondit, le taux de change won/dollar passe au dessus des 1 480 wons

Photo : YONHAP News

Après sa chute de la veille, le KOSPI a connu un rebond ce mercredi. L'indice de référence de la Bourse de Séoul progresse de 1,43 % à 4 056,41 points. En revanche, le KOSDAQ, celui des valeurs technologiques, recule de 0,55 % à 911,07 points.Sur le marché des changes, le taux de change won/dollar a dépassé les 1 480 wons en cours de séance en atteignant les 1 482,30 wons, soit le niveau le plus élevé depuis le 9 avril dernier où il affichait 1 487,60 wons. Finalement, à la clôture des transactions, à 15h30, le dollar américain s’achetait 1 479,80 wons (+2,80 wons).Par ailleurs, il a été confirmé, aujourd'hui, que les autorités chargées des changes ont récemment activé concrètement le swap de devises conclu avec le Service national des retraites (NPS) le 15 décembre. Toutefois la date précise et le montant de cette opération n’ont pas été rendus publics. Les autorités monétaires s’attendent à ce que ce mécanisme contribue à la stabilisation du marché des changes.