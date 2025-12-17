Corée du Sud-Norvège : les chefs de la diplomatie réunis pour renforcer la coopération

Photo : YONHAP News

Le ministre sud-coréen des Affaires étrangères a reçu hier son homologue norvégien au siège de son ministère. Les deux chefs de la diplomatie ont échangé sur les moyens de renforcer la coopération, ainsi que sur la situation régionale.Cho Hyun a salué l’élargissement de la coopération bilatérale en matière de défense en évoquant notamment la signature, en septembre dernier, d’un contrat supplémentaire pour des obusiers automoteurs K9. Il a ensuite appelé à approfondir une coopération mutuellement bénéfique entre les deux pays.De son côté, Espen Barth Eide a exprimé le souhait d’élargir la coopération à de nouveaux secteurs, au-delà des domaines déjà établis comme ceux maritime et halieutique, la construction navale ou encore l’Arctique. Il a cité les industries d’avenir, en particulier les minerais stratégiques et les technologies de pointe.Les deux hommes ont enfin partagé leurs points de vue sur plusieurs enjeux internationaux majeurs, parmi lesquels la situation dans la péninsule coréenne, la guerre en Ukraine, le Moyen-Orient et l’ordre économique mondial.