Wi Sung-lac enchaîne les rencontres aux Etats-Unis

Photo : YONHAP News

En déplacement à Washington, le conseiller de Lee Jae Myung à la sécurité nationale enchaîne les rencontres avec ses interlocuteurs américains. Mardi, il s’est entretenu avec le secrétaire d’Etat, Marco Rubio, sur la coopération entre les deux pays en matière de politique nord-coréenne.Hier, il a échangé avec le secrétaire à l’Energie, Chris Wright, en charge du nucléaire civil. Leur conversation aurait porté sur les mesures de suivi visant à concrétiser l’accord commercial et de sécurité, finalisé fin octobre. En sa vertu, Washington a notamment approuvé l’accès de Séoul à l’enrichissement d'uranium pour l’usage civil et au retraitement du combustible usé, ainsi que la construction de sous-marins à propulsion nucléaire.Ce jeudi, le conseiller présidentiel doit se rendre à New York, où il visitera le siège des Nations unies. Avant de s’envoler vers la capitale américaine, il avait indiqué aux journalistes songer à se concerter avec l'Onu sur la possibilité de reprise des dialogues intercoréen ou américano-nord-coréen.