Coupang : des mesures de compensation à l’étude

Photo : YONHAP News

Le dirigeant intérimaire de Coupang a présenté, hier, ses excuses dans l’affaire de la fuite des données personnelles de ses clients. Devant la commission des sciences, des TIC, de la radiodiffusion et des communications du Parlement, Harold Rogers a assuré que des mesures de compensation étaient à l’étude et qu'un plan sera annoncé une fois l'enquête terminée.Le directeur administratif et juridique de Coupang Inc., la maison mère américaine du groupe de commerce en ligne, a également fait savoir que l’incident ne relevait pas des obligations de déclaration auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) des Etats-Unis au regard de la nature des informations volées. Il a expliqué que, d’après les règles de la SEC, l’incident ne constituait pas un événement majeur et a précisé qu’une communication officielle avait été publiée le jour même.A propos de Kim Beom-seok, président de Coupang Inc. qui n'a pas participé à l’audition, Harold Rogers a simplement indiqué que l’affaire était signalée au conseil d’administration aux Etats-Unis. Concernant les raisons de cette absence, il s’est contenté d’exprimer sa satisfaction d’être présent, une réponse qui a suscité des critiques des députés.Enfin, le directeur de la sécurité informatique de Coupang, Bret Mattis, annoncé que le géant du commerce en ligne prévoyait d’introduire des passkeys sur le marché sud-coréen au premier semestre 2026.