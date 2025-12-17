Noël : l’archevêque de Séoul adresse son message

Photo : YONHAP News

L’archevêque de Séoul a exprimé, hier, le souhait que la grâce de Noël descende d’abord, et en abondance, sur les lieux les plus reculés et les plus sombres.Mgr Peter Chung Soon-tack a adressé une pensée particulière à celles et ceux qui traversent des temps difficiles, marqués par les blessures de la vie, la solitude, l’isolement et les inégalités. Il a appelé à ce que la consolation du Seigneur et la lumière de l’espérance les accompagnent.Le chef de l'archidiocèse de la capitale sud-coréenne a ensuite souligné que se rapprocher des personnes en situation de souffrance et de solitude revenait aussi à aller à la rencontre de l’Enfant Jésus. Il a rappelé que les petits gestes de bienveillance du quotidien et l’accueil chaleureux d’une personne constituent les signes les plus concrets du mystère de Noël.