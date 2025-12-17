Aller au menu Aller à la page

Write: 2025-12-18 10:13:51Update: 2025-12-18 13:53:59

Séoul et Washington abordent la question de l’énergie nucléaire en marge de la Pax Silica

Photo : YONHAP News

En marge du sommet de la Pax Silica, organisé le 12 décembre à Washington à l'initiative des Etats-Unis, les représentants américain et sud-coréen ont échangé sur la question de l’énergie nucléaire. C’est ce qu’a annoncé, hier, Jacob Helberg, secrétaire d’Etat adjoint à la croissance économique, à l'énergie et à l'environnement. Il n'a toutefois pas donné plus de précisions, invoquant la nécessité de maintenir la confiance mutuelle. 

Le haut responsable a cependant tenu à souligner que Washington déploie tous les efforts nécessaires pour aider Séoul à assurer son approvisionnement énergétique à échelle multiple, le nucléaire comme le non-nucléaire.

Pour rappel, la Pax Silica est un partenariat visant à sécuriser les chaînes d’approvisionnement pour l’intelligence artificielle entre les Etats-Unis et leurs principaux alliés, dont la Corée du Sud. 
