KT : les résultats de l'enquête sur le piratage seront publiés avant la fin de l'année

Write: 2025-12-18 10:24:46Update: 2025-12-18 10:39:55

KT : les résultats de l'enquête sur le piratage seront publiés avant la fin de l'année

Photo : YONHAP News

Les résultats de l’enquête conjointe public-privé sur le piratage de KT seront publiés avant la fin de l’année. C’est ce qu’a annoncé, hier, le vice-Premier ministre et ministre de la Science et des TIC lors de l’audition de la commission des sciences, des TIC, de la radiodiffusion et des communications.

En septembre dernier, le ministère avait lancé des investigations conjointes après des signalements de paiements de faible montant effectués sans autorisation par des clients. Le 6 novembre, le gouvernement avait publié des résultats intermédiaires, révélant que l’opérateur de téléphonie et d’Internet avait découvert 43 serveurs infectés par des logiciels malveillants entre mars et juillet 2024, sans procéder au signalement requis.

A ce stade, la cyberattaque de KT a entraîné la fuite d’environ 22 000 données personnelles, pour un préjudice financier estimé à près de 200 millions de wons.

Bae Kyung-hoon a toutefois rappelé que le gouvernement menait actuellement, en simultanée, une enquête sur le vol des informations personnelles des clients de Coupang, dans un contexte de ressources limitées. Il a souligné que les moyens humains seront mobilisés au maximum afin d’avancer autant que possible la publication d’un premier bilan. Selon lui, les données internes examinées représentent environ 500 téraoctets, un volume qui pourrait atteindre un pétaoctet.
