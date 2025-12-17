La transformation IA à l’ordre du jour de la nouvelle réunion des ministres concernés par la science

Photo : YONHAP News

Les ministres concernés par la science et les technologies se sont retrouvés, ce jeudi, pour leur deuxième conférence concernant la stratégie nationale pour faire de la Corée du Sud une pionnière de l’intelligence artificielle (IA). Il a été décidé notamment d’accélérer l’innovation dans les industries, dans les universités et dans les instituts de recherche en leur distribuant des GPU (processeur graphique) sophistiqués.Le ministre de la Science et des TIC, qui a présidé la réunion, a affirmé que l’administration Lee continuait de travailler intensément pour la restauration des écosystèmes de recherches ainsi que pour la grande transformation nationale par l’IA (AX). Expert lui même en intelligence artificielle, Bae Kyung-hoon a ensuite souligné l’importance de la coopération interministérielle pour rendre visible une telle innovation l’année prochaine.