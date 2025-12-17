Loi martiale : Yoon Suk Yeol témoigne devant un tribunal militaire

Photo : YONHAP News

Ce jeudi, Yoon Suk Yeol s’est présenté comme témoin au tribunal militaire du district central à Séoul, où se déroulent les procès des commandants de l’armée soupçonnés d’être impliqués dans sa proclamation de la loi martiale, en décembre 2024. C'est sa première comparution à l’audience en procédure militaire.Le tribunal avait voulu l’entendre initialement le 25 novembre. Mais l’ancien chef de l’Etat destitué n’a pas répondu à sa convocation, invoquant des problèmes de santé et la présence à ses propres procès. Une invocation toutefois rejetée par la Cour militaire, qui lui a infligé une amende de 5 millions de wons.Parmi les hauts gradés de l’armée qui font l’objet de procès figurent l’ex-commandant des forces spéciales, Kwak Jong-geun, l'ancien chef du contre-espionnage, Yeo In-hyung, et l’ex-commandant de la défense de la capitale, Lee Jin-woo.