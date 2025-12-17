La Corée du Sud souhaite soutenir 10 000 startups en IA et deep tech

Photo : YONHAP News

Le ministère des PME et des startups a présenté, ce matin, un plan visant à faire de la Corée du Sud l’une des quatre grandes puissances mondiales des entreprises innovantes. Il a ainsi affiché trois objectifs : développer d'ici cinq ans 10 000 startups spécialisées dans l'intelligence artificielle et les deep-tech, faire émerger 50 licornes et décacornes, et entrer sur le marché mondial du capital-risque d'une valeur de 40 000 milliards de wons, soit 23 milliards d'euros par an.Pour y parvenir, le gouvernement prévoit de distribuer une partie des 50 000 processeurs graphiques (GPU) qu'il acquerra à la recherche et développement et aux tests des startups. La politique publique sera réorientée autour de six secteurs stratégiques : l'IA, la biotechnologie, les contenus culturels, la défense, l’énergie et la fabrication de pointe.A travers le programme de soutien aux futures licornes, l'exécutif compte apporter jusqu’à 100 milliards de wons ou 57 millions d'euros par entreprise, pour un total de 13 500 milliards de wons d’ici 2030.Le ministère élaborera également ses propres critères de classification des entreprises licornes, qui reflètent mieux la réalité sud-coréenne. Jusqu’à présent, les critères du cabinet CB Insights étaient considérés comme une référence.L’accès des startups innovantes aux marchés publics sera facilité, en élargissant le système d’achats publics, réservé jusqu'à présent aux jeunes entreprises, à leurs produits et leurs services.Enfin, des campus dédiés aux startups verront le jour dans plusieurs grands pôles mondiaux de l’innovation comme Tokyo, Singapour, Londres et New York, tandis qu’un hub mondial de l’entreprenariat sera créé à Séoul afin de renforcer les connexions entre les écosystèmes sud-coréens et étrangers.