Pyongyang dénonce une possible révision des principes non nucléaires de Tokyo

Photo : YONHAP News

Pyongyang a fustigé la volonté de la Première ministre japonaise, Sanae Takaichi, de réexaminer les trois principes non nucléaires, en la dénonçant comme une provocation ouverte contre la paix.Dans un article publié aujourd'hui, le quotidien Rodong Sinmun a affirmé que le réarmement du Japon ne vise pas à garantir la paix et la sécurité du pays et de la région, contrairement aux allocutions de sa dirigeante.Le journal officiel du régime a indiqué que Tokyo cherchait à justifier son renforcement militaire et à obtenir le soutien du public pour la hausse de son budget de défense, la réforme constitutionnelle et l'expansion militaire à l'étranger.Pour rappel, respectés depuis plusieurs décennies, les trois principes non nucléaires de l'archipel interdisent la possession, la production et l’introduction d’armes nucléaires. Mais la nouvelle cheffe du gouvernement nippon a évoqué une possible révision de la règle sur l’introduction, au nom de la dissuasion élargie des Etats-Unis.