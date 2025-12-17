Coupang : la fuite des données est utilisée comme appât

Photo : YONHAP News

Le Service de supervision financière (FSS) a relevé le niveau d’alerte des consommateurs, passant de « attentif » à « vigilant », après la confirmation récente de cas de hameçonnage par téléphone utilisant comme appât la fuite des informations personnelles de Coupang. Cinq signalements de tentatives ont été enregistrés pour un préjudice estimé à plus de 10 millions de wons, soit 5 700 euros.Les malfaiteurs se sont fait passer pour des agents d’institutions publiques, prétendant aux victimes qu'à la suite de l'incident, leurs comptes bancaires étaient impliqués dans des affaires criminelles. Ils les ont ainsi incités à consulter des sites de phishing, imitant des sites officiels.Le FSS a rappelé qu'aucun organisme public, comme les tribunaux et le Parquet, ne demande par téléphone ou par message l’accès à un site spécifique ou l’installation d’une application, et a souligné que de telles pratiques sont à 100 % de l'escroquerie.Par ailleurs, le gouvernement a mis en place un groupe de travail interministériel afin de résoudre rapidement l’affaire de Coupang. Dirigée par le vice-ministre de la Science et des TIC, Ryu Je-myung, cette cellule tiendra régulièrement des réunions avec les ministères concernés pour partager l'avancement des enquêtes et discuter des dispositifs de protection des utilisateurs et de la responsabilité de l'entreprise.