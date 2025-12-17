Lee Jae Myung reçoit les rapports d’activité du ministère de la Défense et déjeune avec des députés du Minjoo

Photo : YONHAP News

Le président de la République reçoit, cet après-midi, les rapports d’activité du ministère de la Défense, du ministère des Patriotes et des Anciens Combattants ainsi que de l'Administration des ressources humaines militaires (MMA).Lee Jae Myung ayant récemment demandé d’examiner l’annulation du mérite national accordé au colonel Park Jin-kyung, des discussions devraient porter sur les législations concernées. Ce dernier est accusé d’avoir dirigé la répression violente lors du soulèvement du 3 avril à Jeju.Par ailleurs, le chef de l'Etat a déjeuné avec des députés du Minjoo de Daejeon et du Chungcheong du Sud. Il a affirmé que la fusion administrative entre ces deux régions du centre du pays était indispensable, et les participants ont largement partagé cette opinion, estimant qu’une telle intégration est nécessaire pour un développement territorial équilibré. Ils se sont accordés sur le fait de terminer la révision législative avant les élections locales de l’an prochain.Dans un contexte où l’opposition se montre également favorable au projet, les discussions autour de cette fusion devrait être accélérée, avec le soutien du gouvernement et du parti au pouvoir.