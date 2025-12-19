Aller au menu Aller à la page

Météo : nuageux avant un week-end capricieux

Photo : YONHAP News

La fin de semaine s'annonce capricieuse en Corée du Sud. Ce vendredi, les nuages arrivent sur l'ensemble du pays. Aucune région ne sera épargnée. Néanmoins, aucune pluie n'est attendue avant demain.

Du côté des températures, un redoux s'annonce pour cet après-midi. Ce matin, il fait 0°C à Séoul, -1°C à Daejeon, -2°C à Daegu, 2°C à Gangneung, 4°C à Gwangju, 5°C à Jeonju ainsi que 11°C à Busan. Cet après-midi, il est attendu 11°C dans la capitale, 13°C à Daejeon et Daegu, 14°C à Gangneung et Jeonju, 15°C à Busan ainsi que 16°C à Gwangju.

Samedi, une faible pluie devrait s'abattre sur l'ensemble du pays et une masse d'air froid commencera à faire tomber les températures. Dimanche sera plus calme mais la tendance à la baisse du thermomètre se poursuivra.
