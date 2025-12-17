Prix à la production : hausse de 0,3 % en novembre

Photo : YONHAP News

En novembre, les prix à la production ont augmenté de 0,3 % par rapport au mois précédent, poursuivant ainsi une tendance à la hausse pour le troisième mois consécutif.Selon la Banque de Corée (BOK) ce matin, les produits agricoles, forestiers et halieutiques ont reculé de 2,1 %, tandis que l’électricité, le gaz, l’eau, ainsi que les déchets ont diminué de 0,4 %. En revanche, les produits manufacturés ont progressé de 0,8 % en raison de l’augmentation des produits du charbon et du pétrole ainsi que des ordinateurs, des équipements électroniques et optiques.En particulier, les produits du charbon et du pétrole ont enregistré leur plus forte hausse depuis septembre 2023, impactés par l’augmentation du taux de change et des marges de raffinage du pétrole brut liée à des facteurs géopolitiques.Le secteur des services a également légèrement augmenté sous l’effet de la hausse des prix des services financiers et d’assurance. L’indice des prix de l'offre intérieure, quant à lui, a progressé de 0,7 %, du fait de la hausse des prix des biens intermédiaires et finaux.