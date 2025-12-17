Ville de Séoul : gestion spéciale pendant les fêtes de fin d'année

Photo : YONHAP News

La ville de Séoul a annoncé, ce matin, la mise en place d'une mesure spéciale de gestion de la sécurité jusqu'au 4 janvier dans les zones où un afflux de personnes est prévu pendant les fêtes de fin d'année.Cette disposition concerne six quartiers, à savoir Myeongdong, Itaewon, Seongsudong, Hongdae, la zone autour de la station de métro Gangnam et la rue Apgujeong Rodeo, ainsi que trois événements dont la cérémonie de frappe de cloche pour accueillir le Nouvel an, le festival du lever du soleil au mont Acha et celui au parc Namsan.La municipalité procédera à des vérifications de sécurité conjointes avec les arrondissements, le ministère de l’Intérieur et de la Sécurité, la police et les pompiers dans ces zones jusqu'au 24 décembre. Elle surveillera la situation en temps réel via le réseau de communication de sécurité en cas de catastrophe et la salle de situation mobile, et informera immédiatement les citoyens des risques et des consignes de sécurité.Par ailleurs, plus de 1 000 caméras de surveillance seront activées dans 25 arrondissements pour prévenir les accidents.