Chute du won : la présidence incite les entreprises exportatrices à convertir leurs avoirs en dollar

Photo : YONHAP News

Le Bureau présidentiel monte en première ligne pour tenter de freiner l’effondrement du won face au dollar américain. Le conseiller de Lee Jae Myung à la coordination politique a convoqué, hier, une réunion autour de représentants des sept premiers groupes d’affaires du pays, dont Samsung, SK et Hyundai Motor. Objectif : persuader ces conglomérats de convertir leurs avoirs en dollars, reçus après des exportations en devise nationale.A cette occasion, Kim Yong-beom a écouté leurs difficultés à l’exportation, ainsi que leurs projets d’investissement pour l’année prochaine.Le gouvernement étudie la possibilité d’accorder des avantages fiscaux aux entreprises qui écoulent des billets verts sur les marchés, au lieu de les détenir dans l’anticipation de profiter des variations du taux de change.Toutefois, la présidence est pointée du doigt pour sa passiveté face à la chute inquiétante du won. Elle se défend être prudente pour ne pas donner un mauvais signal aux marchés, et assure qu’elle scrute de près l’évolution de la situation et se concerte étroitement avec les ministères concernés.