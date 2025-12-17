Lancement du premier lanceur spatial privé sud-coréen : nouvelle tentative

Photo : YONHAP News

Après deux reports, l'entreprise sud-coréenne privée Innospace procédera ce samedi, vers 3h45 heure de Séoul, au lancement de sa fusée « HANBIT-Nano » depuis le centre spatial d'Alcântara, au Brésil.La mission, intitulée « Spaceward », a pour but de placer en orbite à 300 kilomètres d'altitude cinq petits satellites et trois dispositifs expérimentaux non séparables, appartenant au Brésil et à l’Inde. Leur masse totale est de 18 kilogrammes.Pour rappel, le tir avait été initialement prévu pour le 22 novembre, mais avait été reporté au 17 décembre en raison de problèmes sur les équipements avioniques. Il a été à nouveau retardé de deux jours après la détection d'une anomalie dans le système de refroidissement. Jeudi, l’entreprise a effectué des vérifications des équipements et des systèmes. Aujourd'hui, les conditions météorologiques et les préparatifs techniques doivent être examinés en collaboration avec l'armée de l'air brésilienne.Après le lancement, la fusée dépassera la vitesse du son en 54 secondes. Environ 7 minutes et 30 secondes plus tard, les charges utiles seront libérées. Cette mission marquera la première fois qu'une entreprise privée sud-coréenne placera des satellites de clients en orbite basse terrestre. Le processus sera diffusé en direct sur YouTube.