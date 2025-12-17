Noël : illumination du sapin devant le temple Jogyesa

Photo : YONHAP News

Hier, l’ordre bouddhiste coréen Jogye a organisé une cérémonie d'illumination du sapin de Noël au temple Jogyesa à Séoul, en présence de dirigeants religieux du bouddhisme Won, du catholicisme et du protestantisme.Dans son message de Noël, le vénérable Jinwoo, chef de l’ordre Jogye, a appelé à une solidarité au-delà des religions pour porter une attention particulière aux personnes vulnérables et travailler ensemble à créer un monde plus chaleureux. Il a également exprimé ses félicitations pour la naissance de Jésus et a souligné que l'unité entre les religions était une force essentielle pour réduire les conflits et instaurer la paix.De plus, il a affirmé que l'enseignement de Jésus « Tu aimeras ton prochain comme toi-même » et la compassion du Bouddha étaient des vérités universelles qui transcendent les religions. Il a ajouté que les milieux religieux devraient renforcer leur solidarité pour soutenir les plus vulnérables et se rapprocher des personnes souffrantes.