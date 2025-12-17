Accord de 1965 Séoul-Tokyo : Sanae Takaichi espère approfondir les relations bilatérales

Photo : YONHAP News

Hier, pour les 60 ans de l'entrée en vigueur du traité de rétablissement des relations diplomatiques entre la Corée du Sud et le Japon, la Première ministre nippone a une nouvelle fois souligné l’importance de la coopération entre les deux voisins face à des défis régionaux et mondiaux majeurs et dans un environnement stratégique grave.Dans un message sur X, Sanae Takaichi a affirmé que « ces six dernières décennies, de multiples échanges et coopération se sont accumulés entre les deux pays », et que « plus particulièrement, les échanges entre leurs peuples appuient leurs bonnes relations actuelles ».La chef du gouvernement a en même temps tenu à évoquer le fait qu’elle s’est entretenue en tête-à-tête avec Lee Jae Myung en marge du sommet de l’Apec en octobre à Gyeongju et de celui du G20 le mois dernier en Afrique du Sud. Elle a ajouté qu’ils sont alors convenus de développer les liens Séoul-Tokyo orientés vers l’avenir et de manière stable en se basant sur ceux tissés depuis 60 ans.Dans une conférence de presse accordée après son élection à la tête de l’exécutif en octobre, Sanae Takaichi a déjà fait preuve de bonne volonté envers la Corée du Sud, disant qu’elle adore ses algues et ses cosmétiques et regarde aussi ses séries.Les deux nations préparent actuellement une nouvelle entrevue de leurs dirigeants pour la mi-janvier dans la préfecture de Nara, la circonscription natale de la Première ministre.