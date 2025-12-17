Aller au menu Aller à la page

Science

IA : trois sud-Coréens sur quatre l'utilise

Write: 2025-12-19 10:44:53Update: 2025-12-19 11:11:17

IA : trois sud-Coréens sur quatre l'utilise

Photo : YONHAP News

Trois sud-Coréens sur quatre ont utilisé en moyenne 2,2 services d'intelligence artificielle (IA) au deuxième semestre 2025. La fréquence d'utilisation la plus élevée était « 3 à 4 fois par semaine », suivit de « 1 à 2 fois » et de « presque tous les jours ».

Selon une enquête, menée entre le 13 octobre et le 10 novembre par l'institut de recherche en télécommunications Consumer Insight, 74 % des interrogés ont déclaré avoir utilisé des services d'IA au moins une fois. Le plus utilisé était « ChatGPT » d'OpenAI avec 54 %. Ce dernier arrive également en tête en termes de taux de reconnaissance et de satisfaction des utilisateurs avec un peu moins de 70 %.

La deuxième place revient à « Gemini » de Google, avec un taux d'utilisation de 30 %, en augmentation de 16 % par rapport au premier semestre. Parmi les services sud-coréens, « A. » et « wrtn » occupent respectivement les 3e et 4e place, tandis « ClovaNote » arrive en 5e position.
