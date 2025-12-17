Wi Sung-lac annonce des avancées dans les concertations avec Washington

Photo : YONHAP News

En déplacement aux Etats-Unis, le conseiller présidentiel à la sécurité nationale a annoncé que des avancées avaient eu lieu dans les concertations aves ses interlocuteurs locaux, et que les deux parties s’étaient entendues pour mettre en œuvre rapidement les accords convenus entre leurs dirigeants. Les points clés ont été résumés dans la fiche d’information conjointe publiée le mois dernier.Wi Sung-lac a fait cette remarque hier, en répondant aux questions d’une agence de presse sud-coréenne. Il s’est toutefois refusé à donner des précisions.Pour rappel, le document en question fait état notamment de l’aval de l’administration Trump à l’enrichissement d'uranium pour l’usage civil et au retraitement du combustible usé, ainsi qu’à la construction de sous-marins à propulsion nucléaire.A Washington, le conseiller présidentiel s’est entretenu, mardi, avec le secrétaire d’Etat, Marco Rubio, et mercredi avec celui à l’Energie, Chris Wright. Il s'est ensuite rendu à New York où il doit rencontrer de hauts responsables des Nations unies afin d’échanger sur les liens entre la Corée du Sud et l’organisation ou encore sur la question de la péninsule.