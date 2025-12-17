Lee Jae Myung promet des efforts et de la patience pour rétablir la confiance avec Pyongyang

Photo : YONHAP News

Les ministères et les organismes publics sous leur tutelle continuent d’exposer au président de la République leurs principaux projets programmés pour l’année prochaine. Ce vendredi, c’est au tour du ministère de la Réunification, celui des Affaires étrangères ainsi que l’agence en charge des sud-Coréens de l’étranger (OKA) de le faire.L’occasion pour Lee Jae Myung de revenir sur sa politique nord-coréenne. Il a promis de poursuivre des efforts avec patience pour restaurer la confiance intercoréenne, bien que le Nord reste hostile envers le Sud et exclue tout contact avec lui. Selon lui, « les deux pays, qui avaient autrefois fait semblant d’être ennemis, deviennent maintenant de vrais ennemis » et leur politique musclée respective aurait donné lieu à une telle animosité extrême.Le chef de l’Etat a affirmé avoir entendu dire que Pyongyang a pour la première fois installé des barbelés triples sur l'intégralité de son côté de la ligne de démarcation militaire et également détruit les ponts et des tronçons de routes le reliant au Sud. Il a rappelé la déclaration de Kim Jong-un en 2024, selon laquelle « les relations Nord-Sud ne sont plus celles entre compatriotes, mais relèvent d’un lien hostile entre deux Etats en guerre ».Lee Jae Myung a ensuite souligné le rôle de la diplomatie dans l’expansion du territoire économique, la concurrence internationale en économie s'intensifiant. Il a ensuite insisté sur la nécessité pour les missions diplomatiques d’assumer un rôle de premier plan dans le rayonnement culturel comme dans l’expansion du territoire économique. D'après lui, c’est aussi la diplomatie qui est un instrument crucial pour déterminer la paix, qui est elle même la politique sécuritaire la plus sûre.