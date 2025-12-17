Pyongyang-Pékin : le commerce à son plus haut niveau depuis 6 ans

Photo : YONHAP News

Les échanges commerciaux entre la Corée du Nord et la Chine ont atteint leur niveau le plus élevé depuis six ans. Selon le site américain d'information NK News, qui cite les données de l'Administration générale des douanes chinoises (GACC), en novembre, le volume de leur commerce s'est élevé à 281 millions de dollars.En détail, les exportations de Pyongyang se sont établies à 37,1 millions de dollars et ses importations à 244 millions.D’après la GACC, Pékin a exporté ces derniers mois au régime nord-coréen divers équipements, notamment des appareils médicaux et des machines agricoles. De plus, des véhicules dont le commerce est interdit par les résolutions du Conseil de sécurité de l’Onu auraient également été livrés. NK News a expliqué qu’il s’agissait de voitures chinoises d’occasion saisies pour un prêt non remboursé.Par ailleurs, des hackers nord-coréens ont dérobé environ 2 milliards de dollars de cryptomonnaies cette année. Selon un rapport publié hier par la société américaine d’analyse de blockchain Chainalysis, cela représente 59 % du montant total des vols des monnaies virtuelles dans le monde.Le document affirme que cette somme est en hausse de 51 % par rapport à l’an dernier et que le régime de Kim Jong-un s’imposait désormais comme une menace majeure pour la sécurité des actifs numériques.