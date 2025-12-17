Aller au menu Aller à la page

Recherche

Korean
Recherche

Français

About KBS Go to KBS
Go Top

International

Sous-marins nucléaire : Séoul et Washington décident de conclure un accord séparé

Write: 2025-12-19 13:01:43Update: 2025-12-19 13:22:32

Sous-marins nucléaire : Séoul et Washington décident de conclure un accord séparé

Photo : YONHAP News

Le conseiller de Lee Jae Myung à la sécurité nationale a annoncé être convenu avec les Etats-Unis de conclure un accord séparé bilatéral, comme l’exige l’article 91 de la loi américaine sur l’énergie nucléaire, pour que la Corée du Sud se dote désormais de sous-marins à propulsion nucléaire. Wi Sung-lac a fait cette déclaration aux journalistes en concluant, hier, son déplacement de trois jours à Washington et à New York. 

La clause en question interdit le transfert à l’étranger de technologies américaines liées à la propulsion nucléaire et de matières nucléaires.

Le conseiller présidentiel a également précisé avoir eu de bonnes concertations avec ses interlocuteurs locaux sur l’enrichissement d’uranium pour l’usage civil et le retraitement du combustible usé par la Corée du Sud. Il a ajouté que des discussions opérationnelles en la matière seraient bientôt menées. 

Wi Sung-lac a par ailleurs indiqué que la question nord-coréenne s’était invitée dans sa conversation avec la partie américaine comme avec le secrétaire général des Nations unies. Il a toutefois affirmé qu’il n’y avait aucun contact avec la représentation nord-coréenne auprès de l’Onu.
Liste

Contenus recommandés

Close

Notre site utilise des cookies et d'autres techniques pour offrir une meilleure qualité de services. En continuant à visiter le site, vous acceptez l'usage de ces techniques et notre politique. Voir en détail >