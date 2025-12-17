MDL : l’armée nord-coréenne l'a violée dix fois en novembre

Photo : YONHAP News

Entre mars et novembre, des soldats nord-coréens ont violé à 16 reprises la ligne de démarcation militaire (MDL), dont 10 rien que le mois dernier. C’est ce qu'indique un document de l’état-major interarmées (JCS), présenté aujourd’hui à un député.Le porte-parole du JCS a précisé que du 4 au 23 novembre, les hommes de Kim Jong-un avaient franchi la MDL six fois au niveau de Goseong, trois dans le secteur de Yeoncheon et une fois à Hwacheon, estimant que ces violations fréquentes sont dues à des travaux dans les zones proches. Lee Sung-joon a ajouté que les militaires nord-coréens s’étaient repliés après les avertissements et les tirs de sommation de l’armée du Sud.Depuis début 2024, Pyongyang multiplie l’installation de barbelés et de mines près de la MDL et viole celle-ci. Face à une telle situation, Séoul a proposé, le 17 novembre, de tenir des pourparlers militaires visant à redéfinir son tracé repère. Une requête restée sans réponse.