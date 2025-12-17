Coupang : les actions collectives s’enchaînent après la fuite de données

Photo : YONHAP News

A la suite de la fuite massive des données personnelles de 33 millions de clients de Coupang, les actions collectives se multiplient. Hier, le cabinet d’avocats Illo a intenté un procès en dommages et intérêts auprès du tribunal du district central de Séoul au nom d’environ 240 000 victimes.De son côté, LKB Pyeongsan a engagé, le 11 et le 18 décembre, une procédure similaire en représentant 2 000 personnes et attend de nouveaux plaignants. Il a notamment demandé des dommages et intérêts punitifs, encore jamais appliqués depuis leur introduction en 2015. Cette sanction vise à imposer une indemnisation bien supérieure au préjudice réel lorsque les actes sont jugés malveillants ou antisociaux.Parallèlement, certains cherchent à saisir directement la justice aux Etats-Unis. Des cabinets sud-coréens et américains préparent des actions collectives liées à la chute du cours de l’action du géant du commerce en ligne après cette affaire. Son cours, qui s’élevait à 28,16 dollars à la clôture du 27 novembre, juste avant la révélation de l'incident, est tombé à 22,72 dollars à la clôture du 17 décembre.