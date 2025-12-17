Droits de douane : Séoul demande à Mexico de limiter les impacts sur ses entreprises

Photo : YONHAP News

Alors que Mexico a annoncé la hausse de ses droits de douane sur les importations à partir de janvier prochain, Séoul lui a demandé de minimiser les impacts sur ses entreprises.Selon le ministère du Commerce, de l'Industrie et de l'Energie, son vice-ministre chargé du Commerce a rencontré aujourd'hui l'ambassadeur du Mexique en Corée du Sud, pour discuter des questions commerciales bilatérales, dont cette mesure tarifaire.Park Jung-sung a indiqué à Carlos Penafiel Soto que l'amendement adopté le 10 par le Parlement mexicain reflétait certains points soulevés par le gouvernement sud-coréen mais que des ajustements nécessaires restait à faire. Il a souligné que les entreprises du pays du Matin clair avaient contribué depuis longtemps à l’économie locale avec leurs investissements et a demandé une attention particulière afin que cette hausse des tarifs douaniers n’affecte ni leurs investissements, ni les échanges bilatéraux.Le haut responsable sud-coréen a également proposé de relancer rapidement les négociations sur l'accord de libre-échange (ALE), en vue de créer un environnement stable pour le commerce et les investissements, et de renforcer la coopération dans les industries de pointe.Séoul et Mexico ont signé un traité bilatéral d’investissement en 2000 et ont entamé des discussions concernant l’ALE en 2006. Toutefois, les négociations restent pour l’instant dans l’impasse.