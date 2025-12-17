Aller au menu Aller à la page

Les sud-Coréens valorisent davantage les finances que l’habillement

Write: 2025-12-19 15:04:17Update: 2025-12-19 16:02:50

Photo : YONHAP News

Les consommateurs sud-coréens accordent plus d’importance aux finances que l’habillement. C'est ce que montre le rapport « Les indicateurs de la consommation en Corée du Sud en 2025 » publié aujourd'hui par l’Agence coréenne des consommateurs.

Selon son enquête réalisée auprès de 10 000 habitants à travers tout le pays, 29 % trouvent que l’alimentation et la restauration est le poste de dépense le plus important. Viennent ensuite la finance et l’assurance à 10,8 %, suivies par le logement à 10,6 %.

L’habillement qui occupait la deuxième place en 2023 a été relégué à la quatrième. Dans presque toutes les tranches d’âge, à l’exception des plus de 60 ans, la question financière est jugée plus cruciale que l'habitation.

Le niveau de satisfaction des consommateurs s’établit à 63,7 points, en baisse de 4,4 points par rapport à il y a deux ans. La satisfaction est la plus faible dans le domaine de la finance et de l’assurance avec 66,2 points. L'agence a expliqué ce mécontentement par l’asymétrie d’information sur les produits financiers et le manque de connaissances des consommateurs dans le secteur.
