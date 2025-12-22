Nucléaire nord-coréen : Séoul et Moscou auraient échangé à huis clos

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud aurait contacté la Russie pour discuter des dossiers nord-coréens et lui demander de jouer un rôle constructif pour améliorer les relations intercoréennes.Selon une source diplomatique sud-coréenne, le responsable chargé du nucléaire nord-coréen du gouvernement a rencontré, à huis clos à Moscou, ses homologues russes. Les deux parties auraient échangé sur le rôle que Séoul souhaite que joue Moscou dans le processus de paix sur la péninsule, au regard du renforcement récent de ses liens avec Pyongyang. Le diplomate sud-coréen aurait ainsi transmis à ses interlocuteurs les préoccupations de l'administration Lee concernant la coopération militaire nord-coréano-russe, qui constitue une menace pour la sécurité du Sud.L'éventuelle fin de la guerre en Ukraine aurait également été abordée. Une fois le conflit terminé, le Kremlin pourrait, en effet, renouer des relations avec le gouvernement sud-coréen. De son côté, la Corée du Nord pourrait chercher d'autres alternatives diplomatiques à la Russie, dont la reprise du dialogue avec les Etats-Unis.Toutefois, le ministère russe des Affaires étrangères a nié tout contact avec Séoul et dénoncé une tentative de fissurer ses relations avec Pyongyang.A noter que si cette rencontre bilatérale a bien eu lieu, ce serait la première entre les officiels chargés de la question nucléaire depuis la dégradation des relations entre les deux pays à la suite du déploiement de soldats nord-coréens en Russie en octobre 2024.