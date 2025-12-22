Cours privés : diminution du budget alloué par les ménages

Photo : YONHAP News

Le budget accordé au soutien scolaire a reculé pour la première fois depuis la pandémie de COVID-19. Selon les chiffres rendus publics hier par l'Agence nationale des données et des statistiques (Kosis), les ménages avec enfants ont dépensé en moyenne 413 000 wons, soit environ 240 euros, pour des cours privés. Soit 0,7 % de moins sur un an et le premier recul depuis le quatrième trimestre 2020.Cette tendance s'explique par la baisse de la consommation ces derniers mois. Mais cette diminution n'est pas équitable selon le niveau de vie des ménages. Elle n'était que de 2,9 % pour les hauts revenus dépassant 7 millions de wons, 4 050 euros, alors qu'elle a atteint 21,3 % pour ceux entre 3 et 4 millions de wons.A noter que cette situation concerne tous les cours de soutien dispensés par des instituts privé pour les élèves du primaire au lycée, pour les enfants fréquentant des crèches ainsi que les étudiants ayant déjà terminé l'enseignement secondaires qui se présentent de nouveau au suneug, l'équivalent sud-coréen du baccalauréat.