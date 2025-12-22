Kim Jong-un multiplient les inaugurations d'usines régionales

Photo : YONHAP News

La semaine dernière, le dirigeant nord-coréen a participé à trois cérémonies d’inauguration d'usines construites dans le cadre de la politique prioritaire dite du « développement régional 20×10 ». Une à Gangdong, dans la banlieue de Pyongyang, une à Shipo, dans le Hamgyeong du Nord, et une autre à Jangyeon, dans le Hwanghae du Sud.Kim Jong-un s'est félicité de toutes ces nouvelles unités de production, qui deviendront, selon lui, des outils fiables de développement autonome des régions concernées et d'amélioration de la vie quotidienne du peuple. A noter que sur les photos rendues publiques par la KCNA, hier, il était accompagné de son épouse ainsi que de sa fille Ju-ae.Pour rappel, l'initiative pour le développement régional baptisée « 20 x 10 » a été lancée l'an dernier dans le but de réduire l'écart entre les régions urbaines et rurales. Elle consiste à construire annuellement des usines modernes dans vingt collectivités locales en dix ans.Toutes ces constructions seront certainement présentées comme des objectifs atteints avec succès lors de la 9e Assemblée plénière, prévue début 2026.