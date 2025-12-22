Séoul : hausse record des loyers des appartements

Photo : YONHAP News

Les loyers mensuels des appartements à Séoul ont augmenté de 3,29 % entre janvier et novembre 2025. Un nouveau record pour la deuxième année consécutive, après une hausse de 2,86 % l’an dernier. Selon les chiffres publiés hier par la Korea Real Estate Board, c’est la première fois, depuis le début des statistiques en 2015, que l’augmentation annuelle dépasse les 3 %.Entre janvier et avril, la hausse mensuelle se limitait à environ 0,1 %. Elle est passée autour de 0,2 % entre mai et août, avant d’atteindre 0,3 % en septembre. La progression s’est ensuite nettement accélérée en octobre et novembre, avec des hausses respectives de 0,64 et 0,63 %.Cette envolée s’explique notamment par les mesures annoncées le 15 octobre, qui ont classé l’ensemble de Séoul en zone réglementée et en zone soumise à autorisation des transactions foncières. Les investissements dits « gap », reposant sur l’achat de logements déjà loués sous le régime du « jeonse », ont ainsi été largement bloqués, accélérant la conversion de ces locations avec dépôt en loyers mensuels.Le mois dernier, le loyer mensuel moyen d'un appartement à Séoul était d'environ 1,48 million de wons, soit près de 1 000 euros, pour un dépôt d’environ 195 millions de wons, l’équivalent de 130 000 euros. Un ménage de quatre personnes vivant à Séoul consacre près de 20 % de ses revenus mensuels au loyer.