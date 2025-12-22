Exportations de véhicules : record de janvier à novembre

Photo : YONHAP News

Les exportations des véhicules ont atteint 66 milliards de dollars entre janvier et novembre. Un record. Si la tendance haussière se poursuit, la barre des 70,9 milliards de dollars enregistrée en 2023 pourrait être franchie cette année.Selon le ministère de l'Industrie et du Commerce extérieur, les expéditions d'automobiles ont atteint 6,411 milliards de dollars le mois dernier. Soit une hausse de 13,7 % en glissement annuel et le deuxième chiffre le plus élevé pour un mois de novembre.En détail, les ventes vers l'Union européenne et l'Asie ont connu une hausse de 19,7 et 38,3 % respectivement. Concernant les Etats-Unis, elles ont reculé de 14,2 % en raison des nouveaux tarifs douaniers de l'administration Trump. Toutefois, le marché américain représente la moitié du total des exportations sur les onze premiers mois de l'année.Au niveau local, les ventes ont été réduites de 1,1 % le mois dernier pour s'établir à 146 241 véhicules, dont 115 360 de marques nationales. Parmi elles, 70 820 étaient des modèles écologiques. Sur l'année, environ 207 000 voitures électriques ont été achetées, soit une hausse de 52,2 %.Du côté de la fabrication, en novembre, elle a progressé de 2,9 %. De janvier à novembre 2025, elle a baissé de 0,4 %.