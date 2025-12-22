Samsung et SK souhaitent participer au programme de promotion des technologies l'IA américaines

Photo : YONHAP News

Samsung Electronics et SK Hynix ont déposé officiellement, hier, leur demande de participation au projet de développement de l'industrie de l'intelligence artificielle (IA) initié par l'administration Trump, dans le but de consolider la domination des Etats-Unis dans le secteur et contourner l'essor de la Chine.Pou rappel, le 23 juillet, Donald Trump a ordonné au département du Commerce d'encourager l'exportation de systèmes complets de technologies américaines d’IA, afin de réduire la dépendance en la matière aux pays ennemis. Le programme en question a été mis en place et les industriels concernés ont commencé à soumettre leurs candidatures. Dans ce contexte, Samsung et SK ont demandé à Washington de permettre la participation des entreprises étrangères.Les deux groupes de technologie de pointe sud-coréens ont mis en avant le rôle qu'ils peuvent jouer en tant que firmes crédibles du secteur originaire d'un pays allié.Si les Etats-Unis acceptent cette proposition, les deux entreprises pourront constituer des consortiums avec leurs confrères américains pour participer à cette initiative et renforcer la collaboration bilatérale dans les technologies de pointe.