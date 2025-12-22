Sanctuaire Jongmyo : Séoul reste silencieux face aux craintes de l'Unesco

Photo : YONHAP News

L’Unesco a exprimé ses préoccupations concernant le projet de réaménagement devant le sanctuaire Jongmyo, classé au patrimoine mondial, et a demandé des informations à ce sujet. Le Service coréen du patrimoine (KHS) a indiqué, ce matin, avoir reçu, mercredi dernier, un courrier officiel de la municipalité.Selon le KHS, ce document d’une page se limite à demander l’organisation d’une réunion de coordination, pour des discussions supplémentaires. Il a sollicité des précisions sur la date, le lieu et les participants, sans apporter de réponse concrète aux demandes formulées par l’Unesco. La tenue de la réunion n’y serait pas non plus expliquée en détail.Pour rappel, à la mi-novembre, le Centre du patrimoine mondial de l’Unesco avait adressé une lettre à la ville de Séoul, réclamant des « mesures fermes » face aux controverses entourant le projet. L’organisme s’était notamment dit préoccupé par la possible construction de bâtiments pouvant atteindre 145 mètres de hauteur à proximité du sanctuaire, et avait recommandé la réalisation d’une étude d’impact sur le patrimoine mondial (EIP). Il avait également demandé la suspension de l’approbation du projet jusqu’à l’examen de cette étude, ainsi qu’un rapport détaillé dans un délai d’un mois.Le KHS a, à deux reprises, les 17 novembre et 3 décembre, demandé à la municipalité de présenter sa position et de transmettre les documents requis. A ce jour, la ville de Séoul ne les a toujours pas fournis.