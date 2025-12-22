Cheongwadae : le déménagement touche à sa fin

Photo : YONHAP News

Le déménagement de la présidence de Yongsan vers la Cheongwadae touche à sa fin. Le président de la République commencera à y exercer toutes ses fonctions à la fin du mois.Son bureau sera installé dans le bâtiment principal et ses conseillers prendront place dans le bâtiment administratif appelé « Yeomingwan ». Toutefois, selon la présidence, ce dernier deviendra le principal lieu de travail de Lee Jae Myung, afin de renforcer la communication avec ses collaborateurs et permettre une prise rapide des décisions politiques.A noter également qu'à partir d'aujourd'hui, tous les points d'information destinés aux journalistes accrédités se tiendront à la Maison Bleue. Le changement de nom officiel de la présidence ainsi que celui de l'emblème et des cartes de visite du personnel sont également en cours.Le déménagement de la résidence présidentielle est prévu pour le début de l'année prochaine, une fois les travaux de rénovation terminés. D'ici là, Lee Jae Myung séjournera à la résidence située à Yongsan et s'occupera des affaires de l'État à Cheongwadae.